Ktoś zniszczył dziewięć młodych drzew

Ktoś uszkodził młode drzewa przy Modlińskiej. Miejscy ogrodnicy odkryli, że przecięto im pnie. Trwają poszukiwania sprawcy. Zarząd Zieleni apeluje do mieszkańców o pomoc w namierzeniu wandali.

O sprawie Zarząd Zieleni poinformował w środę przed południem. "Wczoraj (24 maja) podczas przeglądu drzew przy ulicy Modlińskiej 203, pracownicy Zarządu Zieleni Warszawskiej odkryli doszczętnie zniszczone dziewięć drzew" - informują urzędnicy w mediach społecznościowych. To głogi jednoszyjkowe, posadzone jesienią 2020 roku.

Według urzędu, osoba odpowiedzialna za zniszczenia zrobiła to celowo. "Mamy do czynienia z aktem wandalizmu - drzewom zostały przecięte pnie" - zaznaczono. "Łączny koszt posadzenia drzew wraz z ich dotychczasową pielęgnacją to blisko 20 tysięcy złotych" - dodano.