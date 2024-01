MKDiN: likwidacja Radia dla Ciebie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

"Oznacza to, że sąd przyznał rację działaniom ministra Sienkiewicza w zakresie likwidacji. Ten sam sąd będzie dokonywał wpisu w sprawie TVP oraz Polskiego Radia, co zdaniem ekspertów może mieć kluczowe znaczenie" - informuje na swoim portalu "Business Insider".

- Zgodnie z orzeczeniem sąd określa tego, kto jest uprawniony do reprezentowania spółki, a jest nim likwidator - powiedział radca prawny Szymon Chmielewski, wspólnik w Kancelarii Dubois i Wspólnicy. Odnośnie Radia dla Ciebie, jest to jawny sygnał sądu rejestrowego warszawskiego, jak będzie on podchodził do zmian w pozostałych spółkach - wyjaśnił.