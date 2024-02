Aktywiści chcą rozbiórki kładki. "To bariera dla przechodniów"

MJN argumentuje

- Kładka piesza w tym miejscu jest od lat krytykowana przez mieszkańców. To bariera dla przechodniów chcących przedostać się na drugą stronę jezdni. Notoryczne awarie wind, ich niska przepustowość i strome schody utrudniają pieszym przejście do ważnych punktów handlowych, transportowych czy leczniczych. Mówimy o codziennym, konkretnym problemie dla osób starszych, z niepełnosprawnościami czy rodziców z dziećmi. Ludziom należy się bezpieczna i dostępna przestrzeń. Czekamy na wyznaczenie przejść dla pieszych, jak dzieje się to już w innych dzielnicach - mówi cytowana w komunikacie Katarzyna Gerula, członkini MJN.

ZDM odpowiada

- Trzeba zauważyć, że Warszawa w ostatnich latach to miasto, w którym w kolejnych lokalizacjach wyznaczamy zebry w miejscach kładek czy przejść podziemnych. I to w miejscach pod względem logistycznym dużo trudniejszych niż Grochowska. W tym momencie to dzieje się na placu Na Rozdrożu, wzdłuż Sobieskiego przy okazji budowy Tramwaju na Wilanów, niedawno wokół ronda Dmowskiego, wcześniej na rondzie Czterdziestolatka, na Emilii Plater, na Targowej przy Ząbkowskiej, na Czerniakowskiej przy Chełmskiej, jeszcze wcześniej na wysokości przejścia pod Waryńskiego. Nie wspominając o tych przejściach, które zostały wyznaczone po prostu tam, gdzie nie było żadnej możliwości przejścia na drugą stronę - odpowiada Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich. - To proces, który się w Warszawie dzieje w szybkim tempie i nie zwolni, bo choćby w przygotowaniu są przejścia przez Marszałkowską przy Złotej i Sienkiewicza czy Ostrobramskiej przy Grenadierów - zapowiada.