Minister Horała: nie ma planów sprzedaży gruntów po Lotnisku Chopina

"Nie ma takich planów"

Do sprawy Horała odniósł się również we wtorek podczas briefingu prasowego zorganizowanego przed gdyńską stocznią. - Kilka dni temu odbyła się tak zwana kontrola poselska. Panowie (posłowie Michał Szczerba i Dariusz Joński - red.) byli w Państwowych Portach Lotniczych, CPK. Zadawali pytania wprost: czy istnieją jakieś plany sprzedaży gruntów po Lotnisku Chopina i wprost dostali odpowiedź, że nie, nie ma takich planów, nic takiego się nie dzieje i nic takiego się nie będzie działo - zapewniał Marcin Horała. - Nie wiem, jak takiego prostego przekazu, można nie zrozumieć - dodał.

Minister zaznaczył, że w artykule 12 ustęp 6. Ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego CPK jest napisane, że "spółka Państwowej Porty Lotnicze i jej udziały nie mogą być sprzedane podmiotom innym niż państwowe". - Czyli krótko mówiąc jest to podniesiony do rangi ustawy zakaz prywatyzacji - powiedział.

Horała stwierdził również, że to za rządów Platformy Obywatelskiej w 2010 roku "plan sprzedaży gruntów Lotniska Chopina powstał i jest na to rządowy dokument".

"Nie pytają ani samorządu, ani mieszkańców"

- Sprawą zajęliśmy się pod koniec maja. To wtedy dotarła do nas informacja, że był wielki spór na Radzie Ministrów, między ministrem Adamczykiem, a ministrem Horałą. Adamczyk chciał utrzymania Lotniska Chopina, a Horała chciał tego, aby podjąć decyzję o likwidacji Okęcia i wyprzedaży gruntów. Wygrał Horała. 25 maja podjęto stanowisko Stałego Komitetu Rady Ministrów, które jednoznacznie przesądziło o likwidacji - mówił Szczerba.

Zaznaczył, że ta decyzja została zawarta w nowym dokumencie, jakim jest "Polityka lotnicza do 2030 roku". - Wczoraj minister Horała czekał blisko godzinę po naszej konferencji na Campusie, żeby napisać, to co napisał, że nie będzie likwidacji. Z dokumentów, które posiadamy (...) jednoznacznie wynika, że chcą likwidacji Okęcia, nie chcą zapytać o zdanie ani samorządu, ani mieszkańców i przygotowują się do gigantycznej wyprzedaży majątku narodowego - powiedział poseł KO.