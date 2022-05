Nie ma zgody na miliardowy kontrakt na wywóz śmieci dla miejskiej spółki

Ratusz zamierzał zlecić Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania, które odpowiada obecnie za sześć stołecznych dzielnic, wywóz śmieci w trzech kolejnych: Targówku, Białołęce oraz Mokotowie. Urzędnicy zamierzali to zrobić w trybie z wolnej ręki, czyli w ramach zamówienia "in-house". Wartość kontraktu to niemal miliard złotych. Nie spodobało się to innym firmom z branży. Sprawa trafiła do Krajowej Izby Odwoławczej. W poniedziałek zapadł wyrok.