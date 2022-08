Po powrocie z urlopu w walizce znalazła pasażera na gapę

Z bagażu do słoika, a potem do zoo

"Właścicielka walizki przytomnie schwytała gekona do dużego słoika i przywiozła do siedziby straży miejskiej przy ulicy Sołtyka. Stamtąd odebrał małego podróżnika Ekopatrol, który przewiózł go do Centrum CITES na terenie Warszawskiego ZOO" - przekazał referat prasowy straży miejskiej w Warszawie.