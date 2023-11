"Niby Warszawa, ale jak zamierzchła wieś". Nie mogą doprosić się o chodnik

Szamocin to północna część Białołęki, tuż przy granicy z gminą Nieporęt. To także nazwa ulicy - malowniczej, wąskiej, zielonej. Choć nie wygląda, to znajduje się w granicach Warszawy. I przysparza mieszkańcom sporo problemów.

"Prędzej czy później dojdzie do jakiegoś wypadku"

- Bez samochodu tutaj nie możemy się nigdzie ruszyć. Mamy dzieci, które chodzą do przedszkola, szkoły i na studia. Moje dziecko ulicą Wałuszewską jeździ do szkoły rowerem. Teraz mówi, że boi się wracać po zmroku, bo jest tam zbyt niebezpiecznie. Zabiera się więc ze mną, kiedy wyjeżdżam do pracy o 6.45 i zmuszone jest czekać w szkole ponad godzinę do pierwszego dzwonka. Po zajęciach znowu czeka, by zabrał go do domu tata - opowiada pani Dorota. - Graniczy z cudem, by iść po zmroku ulicami Wałuszewską i Szamocin i ujść życiem. Tam co chwilę coś się dzieje - zauważa.