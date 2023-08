Był ogródek jordanowski, miały być apartamenty, są sterty śmieci i zapuszczone krzaki

Do lat 90. u zbiegu ulic Szarej i Rozbrat był ogródek jordanowski, ze zjeżdżalniami, placami zabaw oraz oświetlonym boiskiem do koszykówki. Później teren przejęła spółka zajmująca się skupowaniem roszczeń do działek od spadkobierców dawnych właścicieli, a następnie przejmowania ich w drodze reprywatyzacji. Zlikwidowano wtedy wszelkie sprzęty, a okolica popadła w ruinę.

Brak planu miejscowego

Podkreślił, że być może to miejsce pozostaje w takim stanie, bo może będzie go łatwiej sprzedać, jeżeli się okaże, że w planie będzie to miejsce do zabudowy, a nie teren zielony. - Przywrócenie tego parku do stanu użytecznego, to nie są jakieś olbrzymie koszty i w zasadzie można by to zrobić - stwierdził.