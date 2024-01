Już 60 procent warszawiaków chce zakazać handlu alkoholem w nocy

Barometr Warszawski to badanie, które służy do monitorowania opinii mieszkańców o najważniejszych obszarach życia w stolicy. Wyniki co roku pokazują, jak warszawiacy postrzegają pracę samorządu, służb i czy są zadowoleni z usług i oferty miasta. Od 2023 roku jest realizowany w czterech falach, którym przypisane są różne obszary funkcjonowania miasta.