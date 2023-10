Nerwowa atmosfera przy pomniku smoleńskim. Kaczyński rozbił tabliczkę z wieńca

Jak co miesiąc, uroczystości związane z miesięcznicą katastrofy smoleńskiej, wywołały utrudnienia w poruszaniu się po Krakowskim Przedmieściu i jego okolicach. Na placu Piłsudskiego doszło do incydentu z udziałem Jarosława Kaczyńskiego. Przed pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej prezes PiS zniszczył tabliczkę, na której odpowiedzialnością za tragedię obciążono jego brata. Była zawieszona na wieńcu.

We wtorek przypadła 162. miesięcznica katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem. Po mszy w warszawskim kościele seminaryjnym, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz pozostali uczestnicy miesięcznicy przeszli na plac Piłsudskiego, gdzie złożyli wieńce przed pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także przed pomnikiem wszystkich Ofiar Tragedii Smoleńskiej.

Incydent przed pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej

Tradycyjnie na placu Piłsudskiego pojawiło się też kilkanaście osób ze środowisk opozycyjnych wobec PiS. Nie obyło się bez incydentu.

Przed pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej swój wieniec złożyli aktywiści z Lotnej Brygady Opozycji. Opatrzyli go tabliczką z napisem: "Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który ignorując wszelkie procedury nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju".

Na wykonanym przez nich nagraniu widać, jak Jarosław Kaczyński zatrzymuje się przed tym wieńcem, czyta napis i podnosi wieniec. Próbuje oderwać tabliczkę, która spada na kamienne płyty i rozbija się. Po wszystkim odkłada wieniec na miejsce. Towarzyszą mu okrzyki: "Kaczor, zostaw to. To nie jest twoje, zostaw to złodzieju, morderco. To jest kradzież! Brata, zabiłeś teraz kradniesz wieniec, złodzieju, bandyto!".

Zdarzenie widać także na filmie zamieszczony na portalu X (dawny Twitter) przez OKO.Press.

162 miesięcznica smoleńska. Kaczyńskiemu puściły nerwy. Własnoręcznie zniszczył wieniec złożony przy "smoleńskich schodach" przez Zbigniewa Komosę.

Materiał Roberta Kowalskiego.

Jeden z aktywistów krzyczy w kierunku policjantów, że powinni aresztować prezesa PiS, bo ten zniszczył cudze mienie. W kierunku Kaczyńskiego krzyczy: "jesteś przestępcą", "niszczysz Polskę".

Kaczyński mówi, że "jest wicepremierem do spraw bezpieczeństwa", instruuje policjantów, że powinni interweniować. - Cały czas mnie obraża, a wy nic nie robicie - mówi do policjantów. - We czterech nie jesteście w stanie dać sobie rady z jednym... - wyraża pretensje Jarosław Kaczyński.

Potem sięga dłonią do smartfona mężczyzny, który go prawdopodobnie nagrywa. Kaczyński ewidentnie sobie tego nie życzy. W odpowiedzi słyszy, że jest w miejscu publicznym oraz "jeszcze chce ukraść mój telefonik, złodziej, bandyta".

Po kilku minutach prezes PiS wsiada do auta i odjeżdża z placu Piłsudskiego.

Zablokowane Krakowskie Przedmieście i plac Piłsudskiego

Jak co miesiąc, na czas uroczystości część Śródmieścia została szczelnie wygrodzona. Wiele osób miało problemy z przemieszczaniem się w obrębie placu Piłsudskiego oraz Krakowskiego Przedmieścia.

Jak opisywała reporterka TVN24 Karolina Wasilewska, niemożliwe było dojście do Traktu Królewskiego od strony Karowej, gdzie przejście blokowały policja oraz SOP. Krakowskie Przedmieście było zablokowane już na wysokości Uniwersytetu Warszawskiego. Radiowóz stał także na samym dole Bednarskiej.

Zablokowane zostało dojście na wysokości Telimeny. Policyjny samochód stał też na skrzyżowaniu Senatorska - Miodowa - Krakowskie Przedmieście. Zastawiona radiowozami była również Królewska na wysokości Jasnej, Zachęty oraz hotelu Victoria.

- Mieszkańcy Warszawy czekają, aż policjanci ich wpuszczą albo po prostu przeprowadzą do pracy czy na Uniwersytet. To jest właśnie to miejsce, gdzie znajduje się Uniwersytet Warszawski, Akademia Sztuk Pięknych, ale też hotele, w których niektórzy po prostu pracują - relacjonowała z Krakowskiego Przedmieścia Wasilewska.

Autor:dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl, TVN24