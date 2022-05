W Warszawie naprawią ambulans do przewozu noworodków z Ukrainy

Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie naprawiają specjalistyczny ambulans do przewożenia chorych noworodków. Pojazd będzie służył do transportu dzieci z objętej wojną Ukrainy.

Jak przekazał w komunikacie stołeczny ratusz, w drugiej połowie kwietnia Fundacja Wsparcia Ratownictwa RK zwróciła się do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie z prośbą o wykonanie przeglądu i niezbędnych napraw karetki sanitarnej marki Volkswagen Crafter. Ambulans ma być wykorzystywany do przewożenia chorych noworodków z Ukrainy do Polski. - Nasz ambulans jest pojazdem mocno wysłużonym i wymaga porządnego serwisu mechanicznego - mówi cytowany w komunikacie Jan Stachurski, wicedyrektor fundacji.