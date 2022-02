Miejskie Centrum Kontaktu odebrało blisko 700 tysięcy zgłoszeń

Z informacji przekazanych przez stołeczny ratusz wynika, że mieszkańcy najczęściej kontaktują się z numerem zgłoszeniowym w poniedziałki i wtorki, między godziną 8 a 18. Zgłoszenia przesyłane są potem do prawie 100 stołecznych jednostek odpowiedzialnych za sprawne działanie miasta, takich jak: Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Transportu Publicznego, Zarząd Zieleni czy Biuro Gospodarki Odpadami.

Zmalało zainteresowanie sprawami dotyczącymi koronawirusa

Ratusz przekazał, że w roku 2021 mieszkańcy poszukiwali informacji prawie 250 tysięcy razy, przy czym najwięcej takich zgłoszeń odnotowano w kwietniu (27 413), a najmniej w grudniu (15 501).W stosunku do roku 2020 znacznie zmalało zainteresowanie sprawami związanymi z koronawirusem. O ile w marcu 2020 roku odnotowano 2 849 takich zgłoszeń, to w marcu 2021 r. było ich tylko 375. W wyniku zmiany organizacji obsługi spraw podatkowych, znacząco wzrosła liczba pytań dotyczących tego obszaru: z 7682 w roku 2020 do 68 650 w roku 2021. Mieszkańcy interesowali się także nowymi płatnościami za odbiór odpadów oraz zmianą zasad parkowania na Ochocie i Żoliborzu.