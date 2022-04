Miejsca do zdalnej nauki dla dzieci uchodźców mają powstać w każdej dzielnicy. Pierwsze już działa

W części Pałacu Kultury i Nauki - Pałacu Młodzieży miasto uruchomiło kilkadziesiąt stanowisk do nauki zdalnej, z których korzystają dzieci z Ukrainy niezapisane do polskich szkół. Władze Warszawy zapowiadają, że tego typu punkty będą działać w każdej dzielnicy.

- Edukacja to jedno z największych wyzwań długofalowych w tym kryzysie migracyjnym. Wiele tygodni temu prosiliśmy rządzących o jasną strategię, bo trudno jest wyobrazić sobie przyjęcie 120 tysięcy dzieci do warszawskich szkół, a na tym opierała się strategia rządu - mówił podczas konferencji poświęconej zdalnej nauce dzieci uchodźców prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

- Przyjęliśmy już 16 tysięcy dzieci do warszawskich szkół i przedszkoli. Natomiast nie jesteśmy w stanie przyjąć aż 120 tysięcy. Co więcej, kiedy rozmawiamy z władzami Kijowa, czy przedstawicielami ministerstwa edukacji na Ukrainie, to oni nas wręcz proszą o to, żeby większość dzieci, która być może będzie mogła niedługo wrócić, aby mogła uczyć się według ukraińskiej podstawy programowej - dodał Trzaskowski.