Przedstawiciele różnych wyznań modlili się o pokój. "Aby jedność zastąpiła podział, a miłość pokonała nienawiść"

"Aby jedność zastąpiła podział, a miłość pokonała nienawiść"

- W momencie kiedy dochodzi do konfliktu, musimy podejmować wszelkie możliwe inicjatywy, które prowadzą do budowania pokoju, solidarności i tworzą przestrzeń, w której ludzie mogą okazywać sobie gesty pojednania i miłości. Wypowiadanie słów może czasem dzielić, ranić, a każda z tradycji religijnych ma modlitwy, którymi wspólnie możemy wołać do Boga o pokój, wierząc, że On nas wysłuchuje - powiedziała współprzewodnicząca PRChiŻ s. Katarzyna Kowalska.