"Nie był ranny, ani chory. Był wręcz nadmiernie pobudzony." Mieszkańcy Międzylesia podczas spaceru znaleźli żółwia

Wieczorem 14 sierpnia mieszkańcy bloku przy ulicy Dzięcieliny wyszli na spacer przed dom. Przechodząc obok trawnika zauważyli, "jak coś dziwnego poruszało się pośród kwiatów na klombie." Gdy bliżej się przyjrzeli, zorientowali się, że jest to żółw. Zabrali go do domu. Następnego dnia poprosili o pomoc strażników miejskich ekopatrolu.