Drugie życie świątecznego drzewka. Miasto zachęca do kupna choinki w doniczce

Choinki w doniczce można zakupić w każdej z dzielnic. Ich plusem jest to, że po okresie świątecznym można je zasadzić w lesie.

Miejsc, w których mogą być sprzedawane choinki, jest w Warszawie kilkadziesiąt. Stoiska ze zgodą na taką sprzedaż znajdują się niemal w każdej dzielnicy, część z nich w wytyczonych pasach drogowych. "Dzięki temu mieszkańcy mogą kupić świąteczne drzewko nawet przy okazji, np. wracając do domu" - podaje w komunikacie ratusz.

Leśnicy zbiorą drzewka i posadzą je w lesie

"Żywe świąteczne drzewko może posłużyć dłużej niż jeden sezon. Pod warunkiem, że będzie to choinka z korzeniami, kupiona w doniczce. Iglaki mogą później zyskać drugie życie – w domowym ogródku lub w warszawskich lasach" - piszą urzędnicy. Jak podkreślają, miejscy leśnicy, podobnie jak w poprzednich latach, będą organizować zbiórki świątecznych drzewek. Pierwsza z nich odbędzie się 14 stycznia 2023 roku między godziną 10.00 a 14.00 przed Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich – Warszawa przy ulicy Rydzowej 1A, a druga 21 stycznia 2023 roku między godziną 10.00 a 14.00 przed główną siedzibą Lasów Miejskich – Warszawa przy ulicy Korkowej 170A.

Przyjmowane będą wyłącznie rodzime gatunki drzewek: świerk pospolity, sosna zwyczajna i jodła pospolita. Leśnicy przypominają też, że iglaki najlepiej jest trzymać w domu jak najkrócej – zwiększa to szanse na późniejsze przyjęcie się drzewka. Dlatego najlepiej jest przenieść choinkę na balkon tuż po świętach.

Drzewko można też zostawić w kontenerze z napisem "zielone"

Poświąteczną choinkę – pozbawioną ozdób, opakowań, ziemi i donicy – można również zostawić w kontenerze oznaczonym napisem "zielone" lub w wyznaczonym przez administratora nieruchomości miejscu gromadzenia tych odpadów. "Od 2023 roku odpady zielone odbierane będą przez cały rok, a nie jak dotychczas od marca do listopada. Dokładny harmonogram odbioru dla konkretnego adresu można sprawdzić na stronie i w aplikacji Warszawa19115" - komunikuje ratusz.

Świątecznego iglaka można oddać też do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Płytowej 1 na Białołęce. Jest on czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-19.00 oraz w soboty w godzinach 9.00-17.00. Choinkę można też umieścić w przydomowym kompostowniku.