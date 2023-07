Ponad 900 chętnych na kupno odholowanych przez służby miejskie aut

Zarząd Dróg Miejskich rozstrzygnął przetarg na sprzedaż pojazdów, które po odholowaniu nie zostały odebrane przez właścicieli. Na 45 aut i jeden skuter wpłynęło 901 ofert kupna. Do kasy miasta wpłynie około 286 tysięcy złotych.

286 tysięcy złotych do budżetu miasta

"Oferenci, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, są teraz powiadamiani przez nas o dalszych procedurach. Jeżeli wszystkie pojazdy ostatecznie trafią do nowych nabywców, to budżet miasta zyska na tym ok. 286 tys. zł. Za taką kwotę będziemy mogli wyremontować np. kilkaset metrów jezdni" - przekazał ZDM.