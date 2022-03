"Cegiełka" dla rodzin z Ukrainy. Miasto szuka wolontariuszy i materiałów budowlanych

Ratusz zaapelował do mieszkańców i firm o przekazywanie materiałów budowlanych do remontów lokali udostępnianych uchodźcom z Ukrainy. Miasto tworzy również bazę wolontariuszy, którzy pomogą przy pracach.

Jak poinformował stołeczny ratusz w komunikacie, to nowa inicjatywa skierowana zarówno do firm budowlanych, jak i do mieszkańców miasta. Mogą do niej dołączyć osoby, które mają doświadczenie w pracach remontowych, takich jak malowanie, układanie paneli i płytek, a także montaż urządzeń sanitarnych. Miasto szuka również firm, które mogą przekazać materiały budowlane i wykończeniowe takie jak: wanny, kabiny prysznicowe, miski ustępowe, farby czy płytki.