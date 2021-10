Nad tunelem POW ma powstać park, chcą tam posadzić 700 drzew i 28 tysięcy krzewów

Promenada i meandrująca wstęga

Co powstanie nad POW? - Stworzymy nowy, rozległy park linearny o długości blisko dwóch kilometrów, dostępny dla wszystkich mieszkańców. W projekcie stawiamy na rozwiązania, które pozwolą nam na efektywne gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi. Duża powierzchnia biologicznie czynna parku wpisze się w założenia Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy – mówi cytowana w komunikacie Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Okrojona koncepcja parku

W lutym informowaliśmy, że koncepcja parku została okrojona. Podczas obrad Komisji Architektury i Ochrony Środowiska przy Radzie Ursynowa przedstawiono podstawowe założenia. Co się zmieniło względem pierwotnej koncepcji? Większość różnic dotyczy proponowanych wcześniej strumyków. - Aby woda mogła płynąć, musiałaby być uzdatniana. To są bardzo duże przedsięwzięcia. Wolelibyśmy nie wprowadzać elementów z wodą stojącą, zanieczyszczoną i trudną do utrzymania. Dlatego na tym etapie nie rekomendujemy tego i proponujemy zastąpienie strumyka zielenią – tłumaczyła wówczas ursynowskim radnym Kamila Nowacin. Ponadto Zarząd Zieleni zdecydował się podzielić koncepcję na elementy do wykonania w pierwszej kolejności (aleje, chodniki, place, roślinność, ławki, śmietniki) oraz te, które przygotowane zostaną w kolejnych etapach (place zabaw, siłownie plenerowe).