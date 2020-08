Miasto sprzedaje porzuconą barkę. Od lat straszyła w Porcie Czerniakowskim

Właściciela szukali w prasie i internecie

Rok później zaczęła tonąć, więc trzeba było ją przeholować kilkadziesiąt metrów dalej i wciągnąć na nabrzeże. W tym miejscu stoi do dzisiaj. Jednak dopiero kilka lat później, w grudniu 2018 roku, zarządzanie Portem Czerniakowskim przejął bezpośrednio Zarząd Zieleni, a wraz z nim problem barki.

Chcą ją sprzedać, bo zagraża bezpieczeństwu

Urzędnicy zaczęli szukać rozwiązań prawnych, które pozwolą pozbyć się barki - jak podkreśla rzeczniczka - zagrażającej bezpieczeństwu. - Zabrakło jednak przesłanek do przyjęcia, że właściciel barki porzucił ją z zamiarem wyzbycia się prawa własności. Uniemożliwia to uznanie barki za niczyją w rozumieniu artykułu 180 kodeksu cywilnego i bezpośredniego objęcia jej w posiadanie, to jest zawłaszczenia, przez miasto - tłumaczy Stopińska.