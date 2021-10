Dwa miliony na opracowanie nowej linii tramwajowej. Miasto szuka wykonawcy studium

Dwa warianty i odnoga

Jak przekazał, studium pomoże też wybrać wariant przebiegu trasy przez nowe osiedla na Starych Świdrach. Założenie jest takie, aby tory powstały wzdłuż Modlińskiej do al. Kuklińskiego albo przez Myśliborską, bliżej planowanych nowych osiedli na terenach dawnej fabryki domów. - Tramwajarze zakładają także możliwość budowy dodatkowej trasy do przystanku kolejowego Warszawa Żerań - dodał Dutkiewicz. Tramwajarze nie wykluczają również etapowania inwestycji. Które odcinki zostaną zrealizowane i w jakiej kolejności, zależeć będzie od funduszy spółki. Przy projektowaniu trasy wykorzystana zostanie także ekspertyza techniczna, dzięki której sprawdzono, jak wykorzystać istniejący most nad Kanałem Żerańskim. Jak poinformował rzecznik TW, sprawdzono między innymi nasypy, które prowadzą do mostku. Badanie pokazało, że ta infrastruktura jest gotowa na wytyczenie linii tramwajowej.