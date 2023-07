Ponad 13 milionów unijnego wsparcia na ścieżki rowerowe w stolicy

czytaj dalej

Wpadł podczas kradzieży alkoholu o wartości kilku złotych. Zgodził się na przyjęcie mandatu i go podpisał, ale zapytał też, co grozi za podszywanie się pod inną osobę. Okazało się, że nie była to tylko ciekawość. 36-latek już wie, że grozi mu nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.