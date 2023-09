Miasto doszło do porozumienia z deweloperem. Prace na Wilanowie wznowione

czytaj dalej

Kierowca auta osobowego spowodował kolizję w Garwolinie i porzucił samochód. Po chwili wrócił na miejsce zdarzenia, by obserwować pracę policji. Policjanci wypatrzyli go wśród gapiów i nabrali podejrzeń. Okazało się, że to właśnie 49-latek kierował autem, a w dodatku miał w organizmie dwa promile alkoholu. Mężczyzna stracił prawo jazdy.