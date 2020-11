Miasto alarmowało, że dostało tylko dwa respiratory. Wojewoda odpowiada

"W minionym tygodniu do miejskich szpitali trafiły tylko dwa respiratory. Jedno z urządzeń nie może zostać uruchomione, ponieważ placówka nadal czeka na przyjazd firmy serwisowej" - informował w poniedziałek ratusz. W odpowiedzi wojewoda mazowiecki zapewnia jednak, że sprzętu będzie więcej - łącznie ponad 240 respiratorów.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował, że zgodnie z raportami przekazywanymi przez szpitale, na tę chwilę stolica jest zabezpieczona pod względem respiratorów. Zaapelował także do samorządów o sprawdzenie wyposażenia podległych im jednostek. "Pojawiają się sygnały, że na stanie szpitalnych magazynów znajduje się niewykorzystany sprzęt, o który szpitale jednocześnie wnioskują do wojewody" - napisał MUW.

Ratusz: szpital czeka na uruchomienie respiratora

Stołeczny ratusz przekazał w poniedziałek, że zgodnie z apelem władz państwowych władze Warszawy zwróciły się do ministra zdrowia oraz wojewody mazowieckiego o wyposażenie miejskich szpitali w najpotrzebniejszy sprzęt. Na liście znalazły się m.in. 53 respiratory. Miasto poinformowało, że rząd przekazał do tej pory dwa, z czego jeden nie może zostać uruchomiony.

"9 listopada Agencja Rezerw Materiałowych przekazała na czas epidemii dwóm miejskim szpitalom, tj. Bielańskiemu i Grochowskiemu, po jednym respiratorze. Urządzenie w Szpitalu Grochowskim zostało uruchomione dzisiaj, ale Szpital Bielański nadal czeka na ustalenie terminu uruchomienia respiratora przez firmę wskazaną do tego w umowie" - czytamy.

Wojewoda: respiratory są sukcesywnie dostarczane

W nawiązaniu do tej informacji Mazowiecki Urząd Wojewódzki podkreślił, że pomoc rządu dla szpitali w Warszawie i w całym województwie jest przekazywana na bieżąco. "Wszystkie zamówione przez szpitale respiratory są sukcesywnie dostarczane – w liczbie odpowiadającej zamówieniom złożonym przez szpitale. Spływające do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wnioski szpitali są realizowane natychmiastowo, aby sprzęt trafiał w pierwszej kolejności tam, gdzie nowe wyposażenie przełoży się na zwiększenie liczby łóżek dla pacjentów z COVID-19" - napisano.

"Każdy szpital, który zgłasza zapotrzebowanie na sprzęt w związku z powiększaniem bazy łóżek do leczenia pacjentów z COVID-19, otrzyma odpowiednie wsparcie" - zapewnił wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Dworczyk: dla żadnego pacjenta nie zabraknie respiratora TVN24

Z Agencji Rezerw Materiałowych do urzędu, a stamtąd do szpitali

Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski wskazywał z kolei, że instytucja ta na bieżąco przekazuje respiratory do magazynów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, a stamtąd są niezwłocznie dostarczane do warszawskich szpitali. "ARM przekazało do wojewody w listopadzie 432 respiratory, 239 kardiomonitorów i 150 pomp infuzyjnych" - podkreślił.

Zgodnie z informacjami urzędu w ostatnim miesiącu do Agencji Rezerw Materiałowych przekazano zamówienia na dostarczenie do szpitali ok. 650 respiratorów. Był to efekt zamówień z 29 października, 2 listopada i 12 listopada.

"Urządzenia dostarczane są do placówek sukcesywnie. W pierwszej transzy (50 sztuk dla całego Mazowsza) podmioty lecznicze z Warszawy otrzymały 5 respiratorów (dwa z nich przekazano do podmiotów, których organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa), 45 trafiło do pozostałych szpitali w województwie mazowieckim. Od 9 listopada trwa na bieżąco przekazywanie kolejnych 182 urządzeń, z czego 73 jest przekazywanych do szpitali w Warszawie (nie tylko szpitali miejskich)" - czytamy.

Będzie 240 respiratorów

Jak poinformowano, na podstawie zamówień złożonych do Agencji Rezerw Materiałowych przez wojewodę, warszawskie szpitale otrzymają łącznie ponad 240 respiratorów.

Urząd wojewódzki podkreślił przy tym, że zgodnie z raportami przesyłanymi ze szpitali, na chwilę obecną Warszawa jest zabezpieczona w odpowiednią liczbę respiratorów, a realizowane dostawy są zorientowane na poszerzanie bazy łóżkowej, która jest stopniowo zwiększana. "Zamówienia realizowane są bezzwłocznie, aby wyposażenie jak najszybciej trafiało do podmiotów leczniczych. Do przekazania respiratorów niezbędne jest podpisanie umowy ze szpitalem – niestety proces ten po stronie placówek nie zawsze przebiega sprawnie. Dlatego procedura zawierania umów jest weryfikowana, by w ten sposób przyspieszyć wydawanie sprzętu" - napisano.

Wojewoda mazowiecki i Agencja Rezerw Materiałowych zaapelowały także do samorządów, czyli organów założycielskich podmiotów leczniczych, aby sprawdziły wyposażenie jednostek, którymi zarządzają. "Pojawiają się sygnały, że na stanie szpitalnych magazynów znajduje się niewykorzystany sprzęt, o który szpitale jednocześnie wnioskują do wojewody" - napisał urząd.

Autor:katke/ran

Źródło: PAP