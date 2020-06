Place zabaw i siłownie plenerowe pod wodą wysoko ozonowaną

Miasto rozpoczęło ozonowanie placów zabaw i siłowni plenerowych. - Poprawi to bezpieczeństwo warszawiaków i gości, którzy w weekend będą szczególnie chętnie odwiedzać te miejsca - przekonuje stołeczny ratusz.

Do soboty miasto ma zdezynfekować łącznie 114 wskazanych przez Zarząd Zieleni największych i najczęściej odwiedzanych placów zabaw oraz siłowni plenerowych we wszystkich dzielnicach. - Wcześniej odkaziliśmy place zabaw przy żłobkach, miniżłobkach, przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach tuż przed ich otwarciem. Było to łącznie 1040 obiektów - podsumowała Gałecka.