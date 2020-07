Wzrost tak zwanego "janosikowego", zmiany w systemie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT oraz rosnące wydatki w oświacie - między innymi takie straty w dochodach wymienia stołeczny ratusz. I apeluje do rządu o pełną ich rekompensatę.

"Warszawie grozi załamanie dochodów w wysokości dwóch miliardów złotych" - twierdzi w komunikacie wysłanym do redakcji rzeczniczka prasowa stołecznego ratusza Karolina Gałecka. "Trudności budżetowe miasta pogłębia fakt, że ograniczeniu dochodów towarzyszy wzrost "janosikowego". To obowiązkowa wpłata do budżetu państwa od samorządów o wyższych dochodach na zwiększenie subwencji równoważącej, która w tym roku wzrosła aż o 158 milionów złotych, a w 2021 roku wzrośnie o kolejne 100 milionów" - wyjaśnia.