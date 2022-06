Miasteczko Równości na placu Defilad już otwarte, po południu ruszy kolorowa parada

- Zgromadziliśmy wiele historii o tym, co dobrego dzieje się na wsi i małych miastach dla osób LGBT+, aby przywrócić im trochę nadziei. Mamy też wyniki naszych badań dotyczących tego, jak życzliwi są Polacy wobec osób LGBT+. Ta życzliwość rośnie, niezależnie od miejscowości - powiedziała w rozmowie z reporterką TVN 24 aktywistka Ola z Funduszu dla Odmiany.

Zaznaczyła, że sytuacja się poprawia. - Organizacjom LGBT+ trudniej jest dotrzeć na wieś lub do małych miejscowości, nawet z podstawową pomocą. Wiele zależy od lokalnej wspólnoty, czy potrafi się otworzyć na osoby LGBT+ - mówiła aktywistka. Nie ukrywam, że wiele jeszcze pracy przed nami, ale ja widzę, że jest lepiej. Najlepsze spotkania, jakie miałam w swoim aktywistycznym życiu, to spotkania z kołami gospodyń wiejskich. Niech to będzie najlepszym przykładem - dodała.