51-latka podejrzana o uderzenie konkubenta metalową rurką w głowę. "Powiedziała, że mężczyznę pobili przed sklepem"

Mokotowscy policjanci zatrzymali 51-latkę podejrzaną o uderzenie konkubenta metalową rurką w głowę. Jak relacjonują, kobieta wezwała na miejsce pogotowie ratunkowe, bo mężczyzna krwawił i wmawiała funkcjonariuszom, że w takim stanie wrócił do domu. W chwili zatrzymania była nietrzeźwa, grozi jej do pięciu lat więzienia.

Funkcjonariusze zjawili się tam jako pierwsi.- Kiedy dojechali na miejsce, zobaczyli 55-latka siedzącego na krześle w altance. Z okolicy jego głowy sączyła się krew. Obok niego siedziała zatroskana i pachnąca alkoholem kobieta, która wyjaśniała, że jej konkubent wrócił w nocy ze sklepu z raną głowy. Ktoś miał go pobić. Po chwili prostowała, że to jednak było około szóstej rano. Tłumaczyła, że próbowała zatamować krwawienie, ale nie dawała rady więc wezwała karetkę pogotowia - relacjonuje Robert Koniuszy z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Znaleźli metalową rurkę ze śladami krwi

Jak opisuje, mundurowi starali się zatamować krwawienie opatrunkiem, jednak rana była dość poważna. Opiekę nad poszkodowanym przejęli ratownicy medyczni. Okazało się, że 55-latek będzie wymagał hospitalizacji. Zanim jednak przewieziono go do szpitala, policjanci zapytali, jak odniósł obrażenia. - Mężczyzna przyznał, że to konkubina uderzyła go czymś twardym w głowę. Nie wie jednak, co to było. Uderzenie natomiast było dosyć mocne - zaznacza Koniuszy.