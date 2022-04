Policja: stosował przemoc wobec partnerki, przypalał jej królika zapalniczką. Znaleźli przy nim broń i narkotyki

Sąd zdecydował o areszcie dla 33-latka zatrzymanego przez mokotowskich śledczych. Mężczyzna miał znęcać się nad byłą partnerką, grozić jej, że ją podpali i potnie jej twarz. Policja podaje, że dręczył też jej królika, przypalając go zapalniczką. W chwili zatrzymania miał przy sobie przeładowany pistolet gazowy, scyzoryk i amfetaminę.

Jak dodaje, mężczyzna miał też dręczyć zwierzęta. - Zdarzyło się nawet, że pod nieobecność partnerki wyjął z klatki jednego z jej dwóch królików, a następnie przypalał go zapalniczką. Twierdził, że to zrobił, ponieważ królik dziwnie skakał - wyjaśnia.

Policja: w trakcie zatrzymania usiłował sięgnąć po broń

Funkcjonariusze ustalili, że 33-latek miał zatrzymać się w jednym z mieszkań przy ulicy Wynalazek. Przed budynkiem zauważyli też jego auto. Postanowili wylegitymować go, gdy mężczyzna zbliżał się do samochodu.

- W związku z tym, że policjanci posiadali informację, że podejrzany może mieć przy sobie broń, a z jego ruchów wynikało, że po nią sięga, został on natychmiast obezwładniony. Szybko się okazało, że reakcja funkcjonariuszy była w pełni uzasadniona, ponieważ miał on za paskiem pistolet gazowy o kalibrze 9 milimetrów, który był przeładowany i gotowy do oddania strzału - relacjonuje Koniuszy.