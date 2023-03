Prosił o pomoc, ktoś zawiadomił, że pijany zaczepia ludzi. Był trzeźwy, do szpitala trafił z podejrzeniem udaru

"Z każdą sekundą niedokrwienia dochodzi do martwicy dużej ilości komórek nerwowych" 01.06 | Udar mózgu daje dosyć charakterystyczne objawy: opada jedna ręka lub noga, kącik ust po jednej stronie, pacjenci mogą mieć zaburzenia mowy - mówił we "Wstajesz i weekend" neurolog Adam Kobayashi. Udar mózgu w Polsce jest trzecią najczęstszą przyczyną śmierci osób dorosłych. Kluczowe znaczenie mają pierwsze 4,5 godziny godziny od wystąpienia objawów, bo - jak tłumaczył neurolog - w tym czasie można podać lek, który rozpuszcza skrzep zamykający naczynia mózgowe. - Z każdą sekundą, minutą niedokrwienia dochodzi do martwicy bardzo dużej ilości naszych komórek nerwowych i dlatego ważne jest, żeby jak najszybciej ten skrzep rozpuścić - podkreślił. tvn24