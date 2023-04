Poznali się w sieci i umówili na randkę. Skończyło się pobiciem i rabunkiem

Do zdarzenia doszło kilka dni temu na Woli. Do policjantów zgłosił się pokrzywdzony, który poinformował, że został pobity i okradziony, gdy spotkał się z kobietą poznaną przez internet.

- Mężczyzna poznał kobietę na portalu społecznościowym. Kiedy doszło do spotkania w jej mieszkaniu, przyszło dwóch jej znajomych. Początkowo wulgarnie zwracali się do pokrzywdzonego, w końcu rzucili się na niego i bili go pięściami. Grozili mu pozbawieniem życia, przykładając nóż do szyi, i ukradli 1,8 tysiąca złotych oraz złoty łańcuszek. Po czym kazali mu opuścić mieszkanie - przekazała rzeczniczka Komendy Rejonowej Warszawa IV Marta Sulowska.