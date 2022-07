Przyszedł do szpitala z raną brzucha. "Prawdopodobnie postrzałową"

Do zdarzenia doszło około godziny 13 na oddziale ratunkowym Szpitala Praskiego. - W szpitalu pojawił się 34-letni mężczyzna, prawdopodobnie z raną postrzałową brzucha. Lekarze przygotowują go właśnie do operacji - powiedziała nam przed 15 Paulina Onyszko, oficer prasowa północnopraskiej policji.