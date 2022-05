Jest śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny zaatakowanego na Nowym Świecie 

Wszedł zakrwawiony do sklepu, nie żyje

Wcześniej miało dojść do awantury na rogu Foksal i Nowego Światu. "Gazeta Stołeczna" podała z kolei, że mężczyzna miał zwrócić uwagę grupce pijanych, którzy zaczepiali przypadkowe kobiety. W odwecie trzech lub czterech napastników miało zaciągnąć go do bramy, gdzie pobili go i ranili.