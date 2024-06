Skakał po autach, "kierował ruchem"

czytaj dalej

Przegrana z KO nie tak bardzo bolesna, jak jeszcze się wydawało wczoraj o 21, bo jest jednoprocentowa - mówił Tobiasz Bocheński, który według sondażu late poll uzyskał mandat do europarlamentu. - Myślę, że ci, których najbardziej to powinno boleć, to jest jednak Lewica i Trzecia Droga - dodał.