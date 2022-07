Uratowali mężczyznę, którego porwał nurt rzeki. Zauważyli go "w ostatnim momencie"

Warszawscy policjanci uratowali mężczyznę, który prawdopodobnie usiłował przepłynąć z plaży Poniatówka na Bulwary Wiślane. Jak opisuje rzecznik stołecznej komendy, funkcjonariusze zauważyli go w "ostatnim momencie".

"Po godz. 3 policjanci komisariatu rzecznego otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, którego porwał nurt rzeki. Po chwili policjanci podjęli go na łódkę, gdy był już skrajnie wyczerpany. Po udzieleniu pomocy medycznej mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy, był nietrzeźwy" - napisała na Twitterze Stołeczna Policja.

Jak "spławik"

- Według wstępnych ustaleń, 30-letni mężczyzna próbował przepłynąć z plaży Poniatówka na Bulwary Wiślane. Niestety szybko stracił siły. Policjanci zauważyli go w ostatnim momencie" - powiedział rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak.

Jak wyjaśnił policjant, mężczyzna zachowywał się jak "spławik", czyli wynurzał się co chwila i głęboko znikał pod powierzchnią wody. - Policjanci, w ostatniej chwili uratowali mężczyznę, wciągając go na łódkę. Był skrajnie wyczerpany fizycznie. Trafił do szpitala - powiedział Marczak. - Na szczęście wszystko zakończyło się szczęśliwie - dodał.