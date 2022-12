Mężczyzna miał zaczepiać dzieci na Białołęce. Wzmożone patrole policji w okolicach szkół

Nieznajomy mężczyzna miał zaczepiać dzieci przy szkołach na Białołęce i proponować im podwózkę, a nawet cukierki. Sygnały wpłynęły do dyrekcji trzech placówek, a następnie do policji. Rodzice mają jednak poczucie, że zostali zlekceważeni.

Nadzór prewencyjny na terenie trzech szkół

W Komendzie Rejonowej Policji na Białołęce zapytaliśmy o to i o inne, podobne zdarzenia. - Do policjantów dotarły informacje przekazane przez pracowników i rodzica ucznia ze Szkoły Podstawowej nr 231 przy ulicy Juranda ze Spychowa 10, Szkoły Podstawowej nr 360 przy ul. Ostródzkiej 175 oraz Szkoły Podstawowej nr 110 - potwierdziła komisarz Paulina Onyszko, rzeczniczka tamtejszej policji.

Dopytaliśmy o to, co konkretnie oznacza, że teren został objęty nadzorem prewencyjnym, ile patroli zostało zaangażowanych oraz czy nadal kontrolują tereny szkół. - Policjanci każdego dnia, w toku bieżącej służby patrolowej oraz dzielnicowi w ramach służby obchodowej kontrolują teren przyległy do szkół pod kątem zaistniałego zdarzenia. Ponadto funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego podejmują czynności operacyjne polegające na obserwacji placówek szkolnych oraz osób, których zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów - zapewniła policjantka. Podkreśliła też, że do tych działań nie jest wyznaczona konkretna liczba policjantów.