Tablice, bramki biletowe, kamery monitoringu. Budowa metra na Bródno na ostatniej prostej

O poranku doszło do awarii jednej z wind przy nowej kładce nad peronami stacji PKP Warszawa Główna. Wewnątrz utknął mieszkaniec, który twierdzi, że przycisk alarmowy nie zadziałał. Udało mu się za to wezwać pomoc za pośrednictwem numeru 112. Uwolnili go strażacy.