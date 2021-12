Zbiornik na insulinę, kula, hulajnoga, okulary... Rzeczy znalezione w metrze. Jak odzyskać zgubę?

- Oprócz zestawu słodkości w drewnianej skrzynce, zbiornika na insulinę, hulajnogi i kuli ortopedycznej trafia tu też wiele telefonów. Jest oddzielna półka na książki, ale też pasażerowie zostawiają klucze - czy to do domów, czy to samochodowe. Do odebrania często są również dokumenty - wylicza Bartoń.