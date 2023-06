Wyścig o "pompkę Królaka", otwarcie pływalni i targi jedzeniowe nad Wisłą. Weekendowe wydarzenia w stolicy

W czwartek, 8 czerwca na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec odbędzie się XIV Memoriał Stanisława Królaka 2023. W wyścigu wystartują rowery górskie i szosowe. Oprócz nagród finansowych do zdobycia będą dwie "Pompki Królaka". Dla Mistrza MTB i Mistrza Szosy. Będzie też kolarska lekcja historii, bo w wyścigu "Retro Królak: zaprezentują się kolarze na historycznych rowerach. Start i meta zawodów znajdą się przed Trybuną Główną, w reprezentacyjnym miejscu TWK Służewiec.

Dwa wyścigi

- To wydarzenie kierujemy do wszystkich kolarzy - mówi w zapowiedzi Grzegorz Wajs, organizator i pomysłodawca Memoriału Królaka. - Tradycyjnie jak co roku szykuje się wspaniałe kolarskie widowisko. Upamiętniamy na sportowo Stanisława Królaka, wybitnego warszawskiego kolarza, a specjalnym gościem Memoriału będzie Ewa Królak-Bończak, córka pierwszego polskiego zwycięzcy Wyścigu Pokoju z 1956 roku - dodaje.