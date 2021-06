Wypożyczysz książkę, pograsz na konsoli. Biblioteka, w której "cisza nie obowiązuje"

Dekadę po zamknięciu restauracji Szanghaj, lokal przy Marszałkowskiej 55/73 znów otworzył się na warszawiaków. Ale już nie na amatorów kaczki po pekińsku, a miłośników literatury i muzyki. Od środy pod tym adresem działa Mediateka MDM.

Designerskie meble i oświetlenie, blaty i wysokie krzesła wzdłuż witryn, plakaty nawiązujące do PRL-owskiej propagandy, także ten, głoszący "Tutaj cisza nie obowiązuje". W pierwszej chwili można nabrać wrażenia, że to kolejna modna kawiarnia w okolicy. Ten efekt był zamierzony. Władzom Śródmieścia i architektom z Rea Desing (mają na koncie kilkadziesiąt podobnych realizacji) zależało, żeby nie była to biblioteka, jak każda inna.

- Główne prace zostały wykonane już jakiś czas temu, ale mediateka to nie jest zwykła biblioteka, gdzie się przychodzi po książkę, to jest miejsce do przebywania. Ze względu na ograniczenia covidowe częściowe otwieranie nie miało sensu, dopiero teraz, gdy mieszkańcy będą mogli korzystać ze wszystkich pomieszczeń, to otwarcie ma sens - tłumaczył podczas środowej uroczystości burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens. - Mamy nadzieję, że będzie to miejsce spotkań, dyskusji, a przy okazji będzie można wypożyczyć książkę lub poczytać ją na miejscu - dodał.

Podkreślił, że w jego dzielnicy sieć bibliotek jest tak gęsta, że w zasięgu 15-minut od każdego mieszkańca znajduje się jakaś placówka.

Przewodniczący rady dzielnicy Marcin Rolnik, przyznał, że "prace trwały dość długo, rozpoczęły się w 2018 roku" (wtedy też miały się zakończyć). Jak wyliczał, wydatki były spore, bo na gruntowny remont i aranżację 570-metrowego lokalu z lat 50. wydano około 4,3 miliona złotych.

MDM w nazwie mediateki to Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa, czyli fragment miasta, w którym się znajduje, ale bibliotekarze chcą ten skrót rozwijać inaczej. - Przewrotnie nazwaliśmy mediatekę Miejscem Dobrych Manifestacji, nawiązując do historii tego miejsca. Chcemy manifestować na rzecz kultury, chcemy, żeby odbywały się tu wszystkie ciekawe rzeczy, które wymyślą sobie mieszkańcy - mówiła dyrektorka śródmiejskiej Biblioteki Publicznej Anna Stępień.

Wypożyczalnia na parterze, zabawa i praca na piętrze

I opowiedziała, jak urządzona została przestrzeń. - Parter przeznaczony jest dla osób dorosłych i młodzieży. Mieszczą się tu: przestronna wypożyczalnia, czytelnia prasy, stanowiska do pracy przy komputerach (można również przyjść z własnym, jest wifi - red.), wysokie krzesła przy witrynach, które pozwalają obserwować ulicę. Pierwsze piętro urządzono z myślą o dzieciach. Jest duża przestrzeń do zabawy i nauki, są regały z książkami w zależności od wieku dzieci. Można skorzystać z playstation, włączyć projektor, jest mata interaktywna. A przede wszystkim jest fantastyczny zespół, który będzie tu animował różne zajęcia - opisywała Stępień.

Na tym poziomie znalazły się także pokoje pracowników, dyrekcji i kuchnia. - Mamy tam także pokój cichej pracy. To miejsce dla osób, które nie mają warunków, by uczyć się w domu albo chcą popracować grupowo - tłumaczyła Stępień. Od części, gdzie będą królować dzieci, sala ta została oddzielona salą z izolacją akustyczną. Praca grupowa wymaga wcześniejszej rezerwacji terminu.

W lokalu z lat 50. zachowano oryginalne schody z lastryko i zdobną balustradą. Wyjątkowo udane są sklejkowe kasetony, którymi wyłożono część ścian na pierwszym piętrze. Znalazło się tam miejsce także na fotele i stoliki stylizowane na design z epoki, gdy budowano MDM.

Książki, płyty, audiobooki, wkrótce także winyle

W zasobach mediateki jest obecnie 25 tysięcy książek. Dyrektorka przyznaje, że czytelnicy szukają przede wszystkim nowości, dlatego zbiór cały czas musi być aktualizowany. - Mamy też trzy tysiące płyt z muzyką i ponad tysiąc audiobooków, które są teraz bardzo popularne. Będą gromadzone także płyty winylowe, bo uważamy, że to należy do historii epoki, do której nawiązaliśmy - zapowiedziała Anna Stępień.

Czego brakuje? Na pewno stojaka rowerowego przed wejściem. Jak zapewnił nas burmistrz, niebawem "w porozumieniu z Zarządem Dróg Miejskich, taką instalację będzie można postawić.

Wstęga przecięta, mediateka otwarta tvnwarszawa.pl

Autor:Piotr Bakalarski

Źródło: tvnwarszawa.pl