Medal Kuriera z Warszawy. Wieczorem uroczysta gala wręczenia wyróżnienia

Medal Kuriera z Warszawy zostanie po raz pierwszy wręczony w niedzielę wieczorem. Transmisja uroczystej gali z Muzeum Powstania Warszawskiego odbędzie się na antenie TVN24. Nagrodę ustanowiono, by upamiętnić Jana Nowaka-Jeziorańskiego, słynnego Kuriera z Warszawy i powstańca Warszawskiego oraz wyznawane przez niego wartości. O tym, za jakie zasługi można otrzymać wyróżnienie opowiadał w TVN24 dyrektor MPW Jan Ołdakowski.

Transmisja uroczystej gali wręczenia Medalu Kuriera z Warszawy odbędzie się o godzinie 20.00 na antenie TVN24 oraz w TVN24 GO. Wyróżnienie zostało ustanowione przez Muzeum Powstania Warszawskiego. W tym roku będzie przyznane po raz pierwszy. Osoba, grupa osób lub organizacja nim uhonorowane otrzymają medal w uznaniu za wybitne zasługi dla umacniania więzi Polski z Zachodem, utrzymywania dobrych stosunków euroatlantyckich, jak również upowszechniania idei i postaw bliskich Powstańcom Warszawskim.

Patronem nagrody jest Jan Nowak-Jeziorański, legendarny kurier z Warszawy, polityk, działacz społeczny i oficer Wojska Polskiego i Armii Krajowej oraz powstaniec warszawski. O tym, dlaczego wybrano go na patrona medalu mówił w rozmowie we "Wstajesz i Weekend" w TVN24 Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

- Jan Nowak-Jeziorański jest wyjątkową postacią, którą warto przypominać. To człowiek, który przyjechał tu w czasie II wojny światowej z Londynu jako kurier, powiedzieć Polakom, żeby nie bili się sami, bo sami poniosą klęskę. Tu na miejscu zrozumiał, że powstanie musi wybuchnąć. Ale wyciągnął z tego lekcję, że Polacy nie powinni być sami - powiedział Ołdakowski.

Dyrektor MPW przypomniał, że po wojnie Nowak-Jeziorański został dyrektorem polskiej rozgłośni Radia Wolna Europa. - Ale jego najważniejszą misją pod koniec życia było to, że bardzo zaangażował się w to, aby Polska weszła w pierwszej grupie państw do NATO. Wszystkie rzeczy, których nauczył się jako człowiek mediów, jako człowiek Armii Krajowej, wszystko to stosował, żeby lobbować na rzecz wejścia Polski do NATO, aby była częścią wspólnoty wolnych narodów - zaznaczył.

- Dla młodych ludzi jest to przykład tego, że charakter, siła i determinacja mogą przezwyciężyć nawet niedoskonałości. W byciu kurierem Nowaka-Jeziorańskiego w czasie wojny pojawiły się komiczne momenty, kiedy okazało się, że on jakąś trasę musi przejechać rowerem, a nikt nie pomyślał o tym, że on nie potrafi jeździć na rowerze. A mimo to był wyjątkowy - wspomniał Ołdakowski. Jak przekonywał, stanowi on doskonały wzór człowieka, który siłą charakteru i mądrością potrafił stawiać czoła własnym ograniczeniom.

Za co przyznawany jest Medal Kuriera z Warszawy?

W ocenie dyrektora MPW, wojna w Ukrainie pokazuje, że "nie może być wolnego świata w sytuacji, gdy wolne narody są zagrożone". - I tak jak w czasach II wojny światowej, czy w czasach kiedy Polsce zagrażał totalitaryzm sowiecki, Jan Nowak-Jeziorański uważał, że Polska powinna należeć do rodziny wolnych narodów i trzeba zrobić wszystko, żeby należała. Tak dziś należy w ten sam sposób pomagać Ukrainie, jak najszybciej, bo oni chcą być wolni, chcą sami o sobie decydować i kluczowa jest dla nich własna niepodległość - wskazał.

Dodał, że są w dzisiejszym świecie ludzie, którzy z jednej strony pielęgnują pamięć o przeszłości, ale jednocześnie walczą o to, by wolne narody mogły się rozwijać. Wyjaśnił też, za promowanie jakich wartości zostaną docenieni laureaci medalu.

- Pierwsze to zaangażowanie w szacunek i pamięć o przeszłości, ale z drugiej zaangażowanie w budowanie więzi euroatlantyckich. Pilnowanie tego, aby Polska nie została wypchnięta z tej rodziny wolnych narodów, by czuła się tu pewnie. Doceniamy to, co było robione wtedy, gdy Polska wchodziła do NATO i doceniamy takie zaangażowanie dziś. Jest wielu emerytowanych polityków, naukowców, dziennikarzy, ludzi, którzy na takie wartości, jakie były Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu były bliskie przez całe życie, pracują - mówił Ołdakowski.

W swoim komunikacie Muzeum Powstania Warszawskiego wskazuje, że "Medal Kuriera z Warszawy jest wyróżnieniem dla osób propagujących w życiu publicznym, a szczególnie na arenie międzynarodowej, wartości, którymi kierował się Jan Nowak-Jeziorański - dążących do wolności i niepodległości oraz budujących wspólnotę i demokrację". "Działalność osób uhonorowanych medalem obejmuje podkreślanie wkładu Polaków w tworzenie świata wartości Zachodu, przypominanie o walce Polaków w II wojnie światowej, w tym o poświęceniu Powstańców Warszawskich, a także pracę na rzecz niwelowania długofalowych skutków totalitaryzmów" - podkreślono.

