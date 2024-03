Biało-czerwoni zagrają z Estonią w barażach o udział w turnieju EURO 2024. Ratusz zachęca, by na mecz wybrać się komunikacją miejską.

Pociągi linii metra M2 podjeżdżają na stacje co kilka minut. Nieopodal stadionu zatrzymują się także pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. Sprawny dojazd zapewnią również tramwaje kursujące mostem Poniatowskiego i autobusy.

Bezpłatnie zostawią także samochody na parkingach P+R w czwartek 21 marca od godziny 6.00 do piątku 22 marca do godziny 1.00. Obowiązuje również wzajemne honorowanie biletów ZTM i Kolei Mazowieckich.

Wjazd na Saską Kępę ograniczony

Przed spotkaniem o godzinie 18.30 ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. Do godziny 20.45 wyłączone z ruchu indywidualnego będą obszary między aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Wał Miedzeszyński oraz aleją Stanów Zjednoczonych, ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego. Zakazy nie będą dotyczyły pojazdów osób mających identyfikatory dla Saskiej Kępy, taksówek i pojazdów jednośladowych. Bez zmian będą kursowały również autobusy komunikacji miejskiej.

W razie zamknięcia ulicy Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, od godziny 18.30 do zakończenia meczu autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.