Polska - Albania na Narodowym. Utrudnienia w ruchu, darmowa komunikacja dla kibiców

Zmiany w komunikacji miejskiej

Na objazdy mogą zostać skierowane autobusy linii 102 , 125 oraz 202 , jeśli od godziny 18.30 nie będzie możliwy przejazd ulicami Zamoyskiego, Zamoście i Sokolą. Objazd będzie prowadził przez Targową i Kijowską do przystanku Dw. Wschodni. "Ulicą Targową będzie kursowała także linii 135, a autobusy linii 146 i 147 pojadą aleją Zieleniecką, natomiast linii E-1 trasą: most Świętokrzyski - Zajęcza - Topiel - Tamka - most Świętokrzyski" - zapowiada ratusz.

Jeśli po meczu dojdzie do zamknięcia mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje i autobusy. "Składy linii: 7 , 22 i 25 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski, a linii 9 i 24 po stronie śródmiejskiej skończą trasy na pętli Pl. Starynkiewicza, natomiast po stronie praskiej na Ratuszowa-Zoo. Autobusy linii 102 , 111 , 117 , 158 , 166 , 507 , 521 , N22 , N24 i N72 ominą zamknięty fragment tras mostem Łazienkowskim, natomiast linii 146 i 147 będą kursowały al. Zeleniecką" - czytamy w komunikacie.

Ratusz zapowiada, że po zakończeniu meczu wybrane linie autobusowe i tramwajowe zostaną wzmocnione dodatkowymi kursami. Chodzi między innymi o autobusy linii 509 , jadące z ronda Waszyngtona w kierunku Nowodworów i Gocławia. Z pętli przy alei Zielenieckiej odjadą dodatkowe składy linii 3 w stronę Annopola oraz linii 26 w kierunku Koła, a składy linii 9 będą kursowały na trasie zmienionej: Gocławek - Ratuszowa-Zoo. Ze zwiększoną częstotliwością będzie także kursowało metro. Pociągi pierwszej linii podjadą na stacje co pięć minut, a linii drugiej co trzy minuty.

Bezpłatne przejazdy dla kibiców

"Posiadacze biletów na mecz, zaproszeń oraz akredytacji wydanych przez UEFA są uprawnieni do nieodpłatnego przejazdu pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego oraz pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w granicach 1 strefy biletowej ZTM oraz do bezpłatnego korzystania z parkingów Parkuj i Jedź, od 2 września od godziny 6.00, do 3 września do godziny 1.00" - podaje ratusz. Urzędnicy przypominają też, że w dniu meczu nie będzie funkcjonował parking P+R Warszawa Stadion.