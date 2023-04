Koleje Mazowieckie kupują nowe pociągi

Obecnie spółka posiada 320 pojazdów, z czego ponad połowa to pojazdy zmodernizowane w różnym zakresie. To nie koniec inwestycji taborowych. Jak zaznaczył marszałek Adam Struzik, ten zakup wzmocni flotę Kolei Mazowieckich. - Nowe pojazdy będą ekologiczne i energooszczędne, pozwolą na zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów na Mazowszu. Dwuczłonowe elektryczne zespoły trakcyjne będą obsługiwać połączenia m.in. do Radomia, Warszawy, Warki czy Dęblina. Z kolei pojazdy elektryczno-akumulatorowe pojadą do Tłuszcza, Ostrołęki, Chorzeli, Płocka i Nasielska - wyjaśnił.

Kolejne duże zamówienie

Wicemarszałek Wiesław Raboszuk zaznaczył, że Koleje Mazowieckie od lat modernizują swoje składy i kupują nowe, dodatkowe pojazdy. - Pomagają w tym zarówno środki z budżetu województwa, jak i z Unii Europejskiej. Za chwilę ruszy przetarg na 28 nowych pojazdów. To kolejne duże zamówienie w ciągu ostatnich kilku lat. Nowe składy pojawią się na tzw. liniach radomskich oraz będą obsługiwać połączenia planowane do realizacji w ramach projektów Kolej+, czyli Sokołów Podlaski – Siedlce, Małkinia – Ostrów Mazowiecka, Kozienice – Dobieszyn - przekazał.

W ubiegłym roku 59 milionów pasażerów

- Liczba osób wybierających Koleje Mazowieckie stanowi ponad 17 procent z 342,2 milionów pasażerów podróżujących transportem kolejowym w 2022 roku. Ten wynik pozwolił przewoźnikowi zająć drugie miejsce pod względem udziałów w rynku pasażerskich przewoźników kolejowych – podkreślił członek zarządu Kolei Mazowieckich Dariusz Grajda. - Za nami rok, w którym wiele osób wróciło do codziennych dojazdów po dłuższym czasie zdalnej pracy i nauki, bardzo się cieszę, że również do podróży Kolejami Mazowieckimi. Obecne wyniki przewozowe są najlepszym dowodem na to, że rozwój spółki przynosi wymierne efekty. Od wielu lat dążymy do tego, by zagwarantować naszym podróżnym jak najwyższą jakość usług przewozowych. Sukcesywnie modernizujemy tabor i inwestujemy w nowoczesne pojazdy - dodał.