Ośmiolatka zaginęła w szkole. Matka zaalarmowała strażników miejskich, ci wezwali policję

Do niecodziennego zdarzenia doszło w jednej ze szkół podstawowych w Ursusie. Strażnicy miejscy działający w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły" zostali powiadomieni o zaginięciu ośmioletniej uczennicy. Sprawa, na szczęście, szybko się wyjaśniła.

Do strażników miejskich biorących udział w akcji "Bezpieczna droga do szkoły" podeszła we wtorek po godzinie 8 rano roztrzęsiona kobieta. Łamiącym się głosem powiedziała, że nie może w szkole odnaleźć swojej ośmioletniej córki.