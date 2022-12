Była "niemym świadkiem" rzezi Woli. Po renowacji została umieszczona w nowym miejscu

Matka Boska z Wolskiej znalazła nowy dom. Po renowacji trafiła na ścianę jednej z katolickich szkół. Wcześniej płaskorzeźba zdobiła fasadę opuszczonej kamienicy z lat 30. XX wieku. W trakcie rzezi Woli w 1944 roku mieszkańcy modlili się do jej wizerunku.

Matka Boska z Wolskiej to kapliczka w formie medalionu. Przez dekady była wmurowana w ściany opuszczonej kamienicy z lat 30. ubiegłego wieku. Płaskorzeźba przedstawia wizerunek Maryi z Dzieciątkiem. Podobnie, jak budynek, była w złym stanie technicznym. Władze dzielnicy zdecydowały, że powinna zostać odnowiona.

- W lipcu po długich i skomplikowanych uzgodnieniach udało się zdemontować i przenieść tondo (płaskorzeźbę w kształcie koła – red.) do pracowni, gdzie przeszło szereg zabiegów renowacyjnych - informuje burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski, cytowany w komunikacie urzędu dzielnicy.

Była "niemym świadkiem" rzezi Woli

Wolscy urzędnicy przypominają, że płaskorzeźba urosła do rangi symbolu w trakcie II wojny światowej i rzezi Woli w 1944 roku, których była "niemym świadkiem". "W pierwszych dniach Powstania Warszawskiego hitlerowcy pojmali wielu warszawiaków, którzy byli kierowani do obozu w Pruszkowie. Idący na wygnanie mieszkańcy Warszawy zatrzymywali się właśnie przy ulicy Wolskiej 67 i modlili się do wizerunku Matki Boskiej, który zdobił fasadę budynku" - podano.