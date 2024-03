Budowa Trasy Toruńskiej na siedmiokilometrowym odcinku od węzła Piłsudskiego w Markach do węzła Modlińska zakończyła się w listopadzie 2013. Nieco ponad rok wcześniej przy rozbudowywanej do parametrów ekspresowej trasie stanęły trzy fotoradary. Dwa pojawiły się przy tzw. trasie serwisowej przy jezdni w kierunku Wisły, na odcinkach pomiędzy Markami a Głębocką oraz między Głębocką i Łabiszyńską. Trzeci drogowcy ustawili przy nitce głównej między Głębocką a Łabiszyńską.

W listopadzie 2012 roku rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informowała, że po zakończeniu wszystkich prac na Trasie Toruńskiej rozpocznie się procedura przekazania fotoradarów do Inspekcji Transportu Drogowego.

Trasę ukończono. Mijały kolejne lata, a fotoradary zamiast ułatwiać karanie łamiących przepisy kierowców, tylko straszyły, bo nikt ich nie włączył. Do sprawy pustych wewnątrz żółtych skrzynek wróciła w 2018 roku katolicka rozgłośnia Radio Warszawa. Jak tłumaczył wówczas w rozmowie z radiem Wojciech Król z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, z końcem 2015 roku Inspekcja Transportu Drogowego zakończyła budowę systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym i zainstalowała wszystkie dostępne wtedy urządzenia do rejestrowania przekroczeń dopuszczalnej prędkości. Z uwagi na brak ich dostępności, Generalna Inspekcja Transportu Drogowego nie była zainteresowana przejęciem fotoradarowych masztów.

Maszty fotoradarowe pozostały bezpańskie

Odkąd napisaliśmy po raz pierwszy o fotoradarach przy S8 minęło ponad 11 lat. Zainspirowani przez naszą czytelniczkę, postanowiliśmy ponownie zapytać o losy zapomnianych skrzynek, z nadzieją, że znalazły swojego właściciela. Odpowiedź Wojciecha Króla, obecnego rzecznika prasowego GITD była bardzo krótka i nie pozostawiła złudzeń. "Wskazane maszty fotoradarowe nie należą do GITD". Natomiast Małgorzata Tarnowska z GDDKiA udzieliła odpowiedzi niemal identycznej, jak przed laty: "fotoradary (słup wraz ze skrzynką) zostały ustawione zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej uzyskanej dla potrzeb budowy S8 Modlińska-Marki. GDDKiA nie jest uprawniona do kontroli prędkości. Pisaliśmy w tej sprawie do GITD".