Marsz środowisk pro-life przeszedł Traktem Królewskim. Prezydent spotkał się z organizatorami

Krakowskim Przedmieściem przeszedł w niedzielne południe Narodowy Marsz Życia i Rodziny. Uczestnicy zebrali się pod hasłem "Tato - bądź, prowadź, chroń", chcąc zamanifestować przywiązanie do postaw prorodzinnych i pro-life. W tym roku dziękowali również za beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wcześniej z organizatorami spotkał się prezydent.

Podziękowali za beatyfikację kardynała Wyszyńskiego

Dotychczas manifestacja odbywała się tego samego dnia w ponad 140 polskich miastach, jednak ze względu na wciąż obowiązujące ograniczenia pandemiczne zmieniono jej formułę. Organizatorzy zdecydowali, że w Warszawie odbędzie się jedno zgromadzenie - Narodowy Marsz Życia i Rodziny. - Chcemy zamanifestować nasze przywiązanie do postaw prorodzinnych oraz do wartości pro life, jak też podziękować Bogu za beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego - wielkiego obrońcy godności człowieka, ludzkiego życia i rodziny" - poinformował Ozdoba.

Podczas marszu odtwarzano fragmenty wypowiedzi błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego poświęcone wartości ludzkiego życia, prokreacji, rodziny i oraz odpowiedzialności za kształt kraju. - Szkoła musi być narodowa, szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny, kultury: domowej, rodzinnej i narodowej - zacytowano. Skandowano także hasła: "To, co dobre się zaczyna, gdzie zaczyna się rodzina", "Chrońmy rodzinę", "Kocham tatę, kocham mamę - z rodzicami trzymam sztamę", jak też "Politycy - czy słyszycie - brońcie rodzin, brońcie życie".