Marsz Tysiąca Tóg, bieg "Policz się z cukrzycą". Sobotnie utrudnienia

Sobota upłynie pod znakiem utrudnień w ruchu w centrum Warszawy. Ulice zajmą uczestnicy Marszu Tysiąca Tóg, a także biegu "Policz się z cukrzycą".

Utrudnienia rozpoczną się przed południem 11 stycznia.

"Policz się z cukrzycą"

"W przeddzień 28. Finału WOŚP, w sobotę, 11 stycznia, już po raz 14. sportowcy wystartują w biegu pod hasłem "Policz się z cukrzycą". Start i meta będą zlokalizowane na pl. Teatralnym" – przypomina urząd miasta.

Od piątku, 10 stycznia, od godziny 23.00 do poniedziałku, 13 stycznia, do godz. 4.00 zamknięta dla ruchu będzie Senatorska na odcinku od Wierzbowej do Moliera. Do 16 stycznia zamknięty jest także parking na placu Teatralnym.

Biegacze wystartują o godz. 11.45. Trasa będzie wiodła: Senatorską, Miodową, Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem, Świętokrzyską, Kopernika, Foksal, Nowym Światem, Świętokrzyską, placem Powstańców Warszawy, Szpitalną, Zgoda, Jasną, Świętokrzyską, Mazowiecką, Królewską, placem Piłsudskiego, Focha, Moliera, Senatorską.

Ulice na trasie biegu będą wyłączone z ruchu w godzinach 11.00-14.00.

Jak informują urzędnicy, Tamka będzie wyłączona z ruchu już od skrzyżowania z ulicami Topiel i Kruczkowskiego. Wjazd na skarpę warszawską będzie możliwy tylko dla okolicznych mieszkańców. Utrzymany będzie wyjazd z ulic Ordynackiej i Konopczyńskiego na Kopernika i dalej do ulicy Tamka.

Z kolei Świętokrzyska, wraz z pasem rowerowym, będzie zamknięta od skrzyżowania z Marszałkowską. Utrzymany będzie jednak wyjazd z Jasnej (od placu Dąbrowskiego) w prawo do Marszałkowskiej. „Będzie można także pojechać z ul. Królewskiej przez pl. S. Małachowskiego do Kredytowej. W godz. 10.00-14.00 na ulicach M. Kopernika, Foksal, Świętokrzyskiej, Szpitalnej, Jasnej, Mazowieckiej i marsz. F. Focha będzie obowiązywał zakaz parkowania wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela” – podają urzędnicy.

W godzinach 11.00-13.30 autobusy linii: 102, 105, 107, 111, 116, 180, 222, 503, 518 pojadą objazdem przez Al. Jerozolimskie i ul. Marszałkowską. Linie 128 (w kierunku pl. marsz. J. Piłsudskiego) oraz 178 będą kursowały ulicą Marszałkowską do placu Bankowego. Autobusy linii 128 w kierunku Szczęśliwic zostaną skierowane ulicami Bielańską, Wierzbową, placu Piłsudskiego, Królewską do Marszałkowskiej. Autobusy linii 175 w kierunku placu Piłsudskiego pojadą Marszałkowską, Senatorską i Wierzbową, natomiast w drodze powrotnej – Wierzbową, Królewską i Marszałkowską.

Marsz Tysiąca Tóg

W godzinach popołudniowych manifestację organizuje z kolei Iustitia.

- To nie jest dla nas rzeczą zwyczajną, że wychodzimy w togach po to, aby protestować przeciwko odbieraniu ludziom prawa do sądu, przeciwko odbieraniu ludziom ich podstawowych praw, niszczenia trójpodziału władzy - zaznaczył podczas piątkowej konferencji prasowej zapowiadającej marsz prezes Iustitii sędzia Krystian Markiewicz. Jak zapowiedział, na marszu "będzie na pewno więcej niż tysiąc samych sędziów".

Marsz Tysiąca Tóg rozpocznie się o godzinie 15 przed Sądem Najwyższym na placu Krasińskich, a następnie przejdzie ulicami: Miodowa, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży i Wiejska przed gmach Sejmu.

W czasie przejścia przez rondo de Gaulle’a może zostać wstrzymany ruch w ciągu Alej Jerozolimskich. "W przypadku braku możliwości przejazdu ulicami na trasie przemarszu trasy zmienią autobusy linii: 102, 105, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 158, 166, 171, 175, 178, 180, 195, 222, 503, 507, 518, 521" – podaje urząd miasta.

W przypadku zablokowania ruchu tramwajów w Alejach Jerozolimskich składy linii 7, 22 i 25 zostaną skierowane na trasy objazdowe przez most Śląsko-Dąbrowski, aleję "Solidarności" i Targową. Składy linii 9 i 24 po stronie Śródmieścia będą dojeżdżały do pętli na placu Starynkiewicza, a po stronie praskiej pojadą aleją Zieleniecką i dalej ulicami Targową i Ratuszową do pętli Ratuszowa-ZOO.

