"Każdy z nas idzie sam, ale razem tworzymy wspólnotę pamięci"

22 lipca 1942 roku Niemcy rozpoczęli deportację mieszkańców warszawskiego getta do Treblinki. W rocznicę tego tragicznego wydarzenia w Warszawie odbywał się Marsz Pamięci. W tym roku z powodu pandemii zbiorowego przemarszu nie było. Organizatorzy zachęcają, by jego trasę przejść indywidualnie.

Jak informuje Żydowski Instytut Historyczny, tegoroczny marsz potrwa nie jeden dzień, a prawie dwa miesiące, nawiązując do czasu trwania wielkiej akcji likwidacyjnej (doprowadziła do śmierci ponad 300 tysięcy Żydów). "Począwszy od 22 lipca do 21 września będą mogli Państwo indywidualnie i w dogodnym dla siebie czasie przejść symboliczną trasę 'od śmierci do życia' rozpoczynającą się pod pomnikiem Umschlagplatz, a kończącą się w tym roku na ul. Chłodnej 20 w Warszawie, przy Kamienicy pod Zegarem, gdzie mieszkał do śmierci Adam Czerniaków" - czytamy na stronie ŻIH.